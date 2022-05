Reaktionen i Finland og Sverige var næppe nævnt i drejebogen, da Vladimir Putin den 24. februar beordrede sine tropper ind over grænsen til Ukraine for med magt at tegne et nyt europakort.

I historiske debatter i parlamenterne i både Stockholm og Helsinki tegnede der sig mandag overvældende flertal for ønsket om at forlade mange års status som neutrale og søge optagelse i Nato.