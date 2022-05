Magtfuld milits står til at blive svækket efter valg i Libanon

Eftersom stemmerne stadig tælles, så er det fortsat for tidligt at sige, hvordan Libanons 128-medlemmer store parlament kommer til at se ud.

Sidst, der var valg i 2018, vandt Hizbollah og dets allierede flertallet med 71 pladser.

Valget i Libanon er det første, siden en kæmpe eksplosion på havnen i Beirut forværrede en i forvejen katastrofal økonomisk krise i landet.

Verdensbanken har tidligere beskyldt årtier med forfejlet politik i at være skyld i krisen, lige som FN’s særlige fattigdomsudsending, Olivier de Schutter, har anklaget regeringen for at dømme en hel generation til et liv i fattigdom.