Sydkorea tilbyder Kim Jong-un hjælp til coronabekæmpelse

Her sagde han, at Sydkorea og resten af det internationale samfund ville stå klar med en økonomisk udviklingsplan for Nordkorea, hvis landet efterkom det internationale samfunds ønske om at afvikle dets atomvåbenprogram.

Yoon Suk-yeol afklarer ikke nærmere, hvilken form for økonomisk hjælp Nordkorea kan se frem til.

Nordkorea og Sydkorea gik i krig med hinanden i 1953. De to lande indgik tre år senere en våbenhvile, men formelt set er de to lande stadig i krig med hinanden.

Yoon, som er konservativ og overtog embedet fra den venstreorienterede Moon Jae-in, forventedes fra starten af have en hårdere retorik over for Nordkorea end sin forgænger.

Samtidig med at han har givet to håndsrækninger til Nordkorea, har han da også advaret om, at Sydkorea kan iværksætte ”forebyggende angreb”, hvis Nordkorea skulle true med et angreb.