Verdensledere står i kø for at hilse på Sheikh MbZ i Golfen

Der er måske nok krig i Europa og store spændinger med Rusland, men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tog søndag morgen fat i en anden dagsorden og fløj til Golfen.

Her landede han i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater for at hilse på Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nayan - bedre kendt som MbZ.

Han er netop blevet Emiraternes nye præsident, efter at hans halvbror Khalifa bin Zayed døde i fredags.