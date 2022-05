Nato vil hurtigt garantere Sverige og Finlands sikkerhed

- Mit ønske er, at processen skal hurtigere, end den tidligere har gjort, siger Jens Stoltenberg.

Han kalder det en historisk mulighed for at udvide alliance, som bør gribes.

Optagelsen har dog mødt modstand i Tyrkiet. Her har præsidenten, Recep Tayyip Erdogan, sagt, at de to nordiske lande er ”hjem for mange terrororganisationer”. Formentlig med henvisning til den kurdiske organisation PKK, der set med tyrkiske øjne er en terrororganisation.

Stoltenberg lægger op til dialog med Tyrkiet. Hans forventning er dog, at Tyrkiet i sidste ende vil acceptere Sverige og Finland.

- Tyrkiet er en vigtig allieret, som har udtrykt bekymringer. Når et Nato-land gør det, så vil vi sætte os ned og diskutere det. Jeg er overbevist om, at vi kan finde fælles vej til at komme videre med medlemskab for Sverige og Finland, siger Jens Stoltenberg.