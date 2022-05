Finsk præsident: Finland vil ansøge om Nato-medlemskab

Niinistö ringede lørdag til Moskva for at underrette præsident Vladimir Putin om sit lands plan om at blive optaget i Nato som fuldgyldigt medlem.

- Samtalen var ligetil og enkel. Den blev gennemført uden komplicerende omstændigheder, skriver præsidenten i en kort erklæring om sin samtale med Putin.

Ifølge det russiske nyhedsbureau RIA sagde Putin til den finske præsident, at opgivelse af neutralitet og et Nato-medlemskab for Finland vil være ”en fejltagelse”. Han tilføjede, at det kunne få dårlig indvirkning på det russisk-finske forhold.

- Der er ingen trusler mod Finlands sikkerhed, sagde Putin.