15/05/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Rusland vil have stærkt partnerskab med Kina. Men er det realistisk?

Rusland har meldt ud, at man ønsker en stærkere alliance med Kina og Indien. Men Kina tør næppe for alvor gå planken ud for Rusland lige nu, vurderer ekspert, som dog forudser en stærk fremtidig alliance.