Rusland varsler nye partnerskaber med Kina og Indien

Videre siger den russiske udenrigsminister, at Rusland gjorde alt for at undgå et direkte sammenstød.

- Men nu, da udfordringen er givet, accepterer vi den selvfølgelig. Vi er ikke ukendte med sanktioner. De har næsten altid været der i en eller anden form.

Vesten har indført sanktioner mod Rusland på grund af den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

Der er blandt andet indefrosset store russiske værdier i vestlige banker, og russiske rigmænd har fået deres værdier beslaglagt og har forbud mod at rejse til Vesten.

Næsten halvdelen af Ruslands valutareserve på 640 milliarder dollar er indefrosset. Det ser Lavrov som et bevis på, at ingen kan vide sig sikker over for ”statsligt pirateri”.