- De fleste kamphandlinger vil være overstået inden årets udgang, fortsætter den 36-årige generalmajor.

- Resultatet bliver, at vi igen får kontrol over alle vore territorier, som vi har tabt, herunder Donbas og Krim.

I Donbas ligger de to prorussiske separatistområder Lugansk og Donetsk, som Rusland siger, at det blandt andet er gået i krig for at befri for ”ukrainske nynazister” og ukrainsk ”folkedrab”.

Krim er den halvø, som Rusland invaderede og annekterede i 2014.

I øjeblikket er der intense kampe i Donbas i det østlige Ukraine. Her har Rusland på det seneste koncentreret store troppestyrker, uden at der er sket egentlige fremskridt for russerne på slagmarken.