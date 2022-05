Barbara Leaf, USA’s tidligere ambassadør i UAE, siger ifølge Reuters, at MbZ har været drevet af en tankegang, der siger, at Golf-lederne ikke længere kan regne med USA.

Specielt ikke efter at de så, at USA lod Egyptens præsident Hosni Mubarak klare sig selv under Det Arabiske Forår i 2011.

Så MbZ har samlet en alliance med Israel, Saudi-Arabien og andre Golflande mod Iran på den anden side af Den Persiske Havbugt.

En alliance, der også skal bekæmpe politisk islam.

Emiraterne er også forandret under hans skjulte ledelse.

Militæret er forvandlet til en hightech-styrke, som sammen med olierigdomme og UAE’s erhvervscentrum i Golfen giver Emiraterne stor international indflydelse.

Amerikanske diplomater påpeger, at han heller ikke er bange for at gå enegang imod Vesten, hvis det er.

Som i Ukraine-krisen, hvor Emiraterne afholdt sig fra at stemme i FN’s Sikkerhedsråd om fordømmelse af Ruslands invasion.

Sammen med Saudi har UAE også modsat sig Vestens pres for at sende mere olie på markedet som kompensation for den russiske olie.