Rusland anerkendte Sydossetien og også området Abkhasien som selvstændige republikker efter at have udkæmpet en kort krig med Georgien i 2008.

De to republikker rev sig med støtte fra Rusland løs fra Georgien.

I onsdags sagde Alan Glagoev, der netop har besejret den afgående præsident Bibilov ved præsidentvalget, til Tass, at han vil holde en folkeafstemning om at slutte sig til Rusland, men at Rusland skal være med på planen.

- Dette er ikke en ensidig proces, sagde han ifølge Tass.