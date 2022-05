Finlands og Tyrkiets udenrigsministre drøfter Nato

Erdogan har længe beskyldt nordiske lande, særligt Sverige, for at give ophold til det, der efter Erdogans opfattelse er ekstremistiske kurdiske grupper.

Erdogan kritiserer også, at tilhængere af den tyrkiske prædikant Fethullah Gülen, som opholder sig i USA, og som Tyrkiet beskylder for at stå bag et kupforsøg i Tyrkiet i 2016, er at finde i Skandinavien og andre europæiske lande.