Tyrkiet er imod Nato-optagelse af Sverige og Finland

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger fredag, at han ikke ser positivt på en optagelse af Finland og Sverige i Nato. Erdogan siger, at de to nordiske lande er ”hjem for mange terrororganisationer”.

- Vi har ikke en positiv opfattelse i denne sag. Nordiske lande er som gæstehuse for terrororganisationer, hedder det i en erklæring til journalister fra den tyrkiske leder efter fredagsbønnen i Istanbul.