Den svenske udenrigsminister, Ann Linde, sagde ved præsentationen af den nye rapport, at et Nato-medlemskab blandt andet vil øge sikkerheden for nabolandene i Norden og give en konfliktforebyggende effekt i Europa.

»Den russiske invasion af Ukraine har tydeliggjort behovet for at styrke garantien for, at vores solidariske sikkerhedspolitik i realiteten ville blive omsat til konkret, militær støtte, hvis Sverige skulle blive angrebet, siger Ann Linde, der tilføjer, at Finlands 1.340 km lange grænse med Rusland påvirker Sverige og skal tages i betragtning.

Hun understreger dog, at hvis Sverige skal søge om at blive medlem af Nato, har landet brug for sikkerhedsforanstaltninger fra Natos side under ansøgningsprocessen af frygt for en russisk reaktion.