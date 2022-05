Sammen med resten af sin hærgruppe var elitesoldaten ”Dmitri” i gang med at gøre sig klar til atter at drage til Ukraine for den russiske hær. I alt var de ni soldater, som var så godt som klar til at blive sendt afsted til Ruslands »særlige militære operation« i nabolandet, som har varet siden 24. februar i år.

Men lige pludselig brød ”Dmitris” overordnede ud i et raserianfald på elitesoldaten og resten af gruppen. De nægtede nemlig at tage til Ukraine, skriver den britiske avis The Guardian, der bruger et dæknavn for den russiske soldat, som ønsker at være anonym.