Briterne vil øge pres på Putin med flere våben til Kyiv

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger, at sanktioner mod Rusland må opretholdes, indtil de russiske styrker har forladt hele Ukraine.

Ved et udenrigsministermøde for G7-landene i Tyskland siger Truss, at den russiske leder, Vladimir Putin, må tilføjes et nederlag, som forebygger yderligere aggression.