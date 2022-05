Tusindvis af argentinere går på gaden i vrede over høje priser

Målet er, at Argentina skal bringe balance mellem statens indtægter og udgifter inden 2025. I 2021 udgjorde budgetunderskuddet tre procent af bnp.

Landets partier på den yderste venstrefløj er modstandere af, at Argentina skal tilbagebetale en gæld på 44 milliarder dollar til IMF.

Desuden kræver partierne flere økonomiske hjælpepakker til de hårdest ramte befolkningsgrupper og kritiserer præsident Alberto Fernández fra centrum-venstre-partiet Frente de Todo for hans socialpolitik.

- Pengene slår ikke til nu om dage, siger José Luis Rodríguez, der arbejder som murer i Buenos Aires, til Reuters.

Han fortæller, at han har svært ved at klare sig for sin løn.

- Realiteten er, at der ikke er noget at købe for. Bliver jeg syg, så ved jeg ikke, hvem der skal brødføde min familie, siger han.