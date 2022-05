Vil EU-Kommissionen virkelig fjerne vetoretten på forsvarsområdet?

Nej, oplyste hendes talsfolk, da de blev bedt om at uddybe. Der var jo et punktum mellem de to sætninger i hendes tale, lod de forstå, så det skulle slet ikke forstås på den måde.

I ly af al balladen gik det mange næser forbi, at den franske præsident, Emmanuel Macron, i sin Europadags-tale promoverede et forslag om et helt nyt samarbejde på kontinentet.