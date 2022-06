Valgstederne er nu åbne på dagen, hvor danskerne skal tage stilling til, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller bevares.

Hvis du på falderebet har et spørgsmål, du gerne vil have svar på, sidder Jyllands-Postens korrespondent i Bruxelles, Martin Kaae, klar til at svare onsdag formiddag: