Besættelsesmagt vil have Putin til at udråbe Kherson som russisk

Den lokale regering i den ukrainske region Kherson agter at bede Ruslands præsident, Vladimir Putin, om med et dekret at gøre området til en del af Rusland.

Det siger den næstkommanderende for regionens militære og civile administration, Kiril Stremousov, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Stremousov er blevet indsat på posten af de russiske styrker.