11/05/2022 KL. 06:32

For abonnenter

Overblik: Det er der sket i Ukraine i nat

Under en sikkerhedsbriefing er chefen for USA's militære efterretningstjeneste kommet med nyt om drab på russiske generaler. Imens taler Litauens udenrigsminister om, hvordan han vil stoppe Ruslands »krigsmageri«. Få overblik over Ukraine-krigen i punktform her.