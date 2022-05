Ukraine vil dirigere naturgas væk fra udbryderrepublikker

Sumy er ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) under ukrainsk kontrol.

Ukraine har bedt Rusland om at lukke for gassen langs Sokhranivka og begrundede det med, at der er tale om en force majeure-situation.

Gazprom siger dog, at det ikke har set noget bevis på, at der skulle være tale om en force majeure-situation, og oplyser, at det stadig agter at levere naturgas for at opfylde sin pligt over for de europæiske købere.

En force majeure er en situation, som en virksomhed ikke har kontrol over. Det kan for eksempel være en krig eller en naturkatastrofe.