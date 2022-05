Talibans ordre om kvinders beklædning skal drøftes i FN

Hvis ordren om fuld tildækning ikke overholdes, kan kvindernes fædre eller tætteste mandlige slægtning få besøg af Taliban og risikere fængselsstraf eller at blive fyret fra offentlige job.

- Kvinder, der ikke er for gamle eller for unge, skal dække deres ansigt med undtagelse af øjnene, som sharia foreskriver, for at undgå konfrontationer, når de møder mænd, der ikke er tætte slægtninge, har gruppens øverste leder, Hibatullah Akhundzada, udtalt.

Sharia er et islamisk retssystem, der blandt andet bygger på Koranen.

Taliban har tidligere lovet, at den vil respektere kvinders rettigheder. Allerede tidligere i år begyndte bevægelsen dog at hænge plakater op i hovedstaden Kabul. Plakaterne opfordrede kvinder til at dække sig til.