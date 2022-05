På fem timer meddelte fem russiske guvernører deres afgang

Den politiske analytiker Abbas Galliamov siger ifølge dpa, at det kan være et udtryk for, at nogle politikere gerne vil ”forlade skibet”, inden det synker.

Det kan dog også være et resultat af pres fra den politiske top, vurderer han.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver tirsdag aften, at præsident Vladimir Putin allerede har udpeget nye guvernører i de fem regioner.