Sydkoreas nye leder vil hjælpe Nordkorea i bytte for nedrustning

Men hvis Kim Jong-un er forberedt på at afskaffe landets atomlager, kan der være økonomisk hjælp på vej fra Sydkorea.

De to lande har formelt set været i krig siden 1950, men siden 1953 har der været våbenhvile.

- Hvis Nordkorea i sandhed går i gang med helt at atomnedruste, er vi forberedte på at arbejde sammen med det internationale samfund om at udarbejde en ambitiøs plan, der vil styrke Nordkoreas økonomi kraftigt og forberede livskvaliteten for dets folk, siger Yoon Suk-yeol.

- Selv om Nordkoreas atomvåbenprogram er en trussel ikke bare mod os og Nordøstasien, står døren stadig åben, for at vi i fred kan løse denne trussel.