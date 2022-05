USA: Ukrainere bliver mod deres vilje bragt til Rusland

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han afviser at betegne deportationerne som etnisk udrensning med henvisning til, at det ikke er op til Pentagon at fastslå den slags. Men Kirby siger, at der er rigelige beviser på ”russisk brutalitet” under krigen.

- I 75 dage har (Rusland, red.) brutaliseret den ukrainske nation og det ukrainske folk. Og hver gang du tror, at de ikke kan falde endnu dybere, så modbeviser de det, siger Kirby om den russiske krigsførelse.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i begyndelsen af april, seks uger efter at Rusland indledte invasionen af nabolandet, at tusindvis af ukrainere var blevet sendt til russiske områder.