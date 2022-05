Storbritannien begynder at informere asylansøgere om Rwanda-plan

De ønsker blandt andet at få at vide, på hvilken basis Rwanda er blevet erklæret for et ”sikkert” land for asylansøgere at opholde sig i.

Regeringen i Rwanda har oplyst, at aftalen med Storbritannien i første omgang skal gælde i fem år samt, at Storbritannien har betalt 120 millioner pund forud til at dække udgifter til at huse og integrere asylansøgere.

Den danske regering arbejder på at indgå en tilsvarende aftale med Rwanda om at etablere et modtagecenter for asylansøgere.