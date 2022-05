Mindst 43 dræbt i fangeoprør i Ecuador

Myndigheden tilføjer, at situationen fortsat er ”i udvikling”.

Det er de rivaliserende bander R7 og Los Lobos, der er stød sammen.

Ecuadors indenrigsminister, Patricio Carrillo, meddelte i første omgang til journalister, at der kun var to døde. Men ikke længe efter holdt han pressemøde for at fortælle, at antallet af dødsofre nu var 41.

Derpå skrev anklagerens kontor et opdateret tal på Twitter. Det kan stige yderligere.

Indenrigsministeren sagde også, at myndighederne har kontrol over situationen.