Det oplyser det russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, i et opslag på kommunikationstjenesten Telegram.

- I Warszawa blev der udført et angreb mod Ruslands ambassadør i Polen, Sergej Andrejev, og de russiske diplomater, der var sammen med ham, da han var ved at placere en krans på kirkegården for sovjetiske soldater.

- Nynazist-tilhængerne har igen vist deres ansigt, siger hun.

Rusland hævder, at man bekæmper nynazister i Ukraine.