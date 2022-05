Politiker er dræbt under voldsomme sammenstød i Sri Lanka

Et parlamentsmedlem fra Sri Lankas regeringsparti er blevet dræbt under mandagens uroligheder i den srilankanske hovedstad, Colombo.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politikeren ved navn Amarakeerthi Athukorala skød og sårede angiveligt to personer, der blokerede hans bil. Senere blev politikeren fundet død efter at have søgt tilflugt i en bygning i området.