Prins Charles fik solgt Boris Johnsons nye program. Men det virkelig giftige blev udeladt

På dronning Elizabeth II´s første afbud i 59 år - den 96-årige dronning døjer med mobiliteten - stod prins Charles tirsdag for første gang nogensinde i det britiske overhus for at præsentere premierminister Boris Johnson og hans regeringsprogram for den nye politiske sæson.

Den kommende konge åbnede på vegne af regeringen med et løfte om at sætte ny fart på økonomien og lette byrderne på de britiske husholdninger, der ligesom i andre steder lider under eksplosivt stigende inflation og energipriser, og præsenterede 38 lovudkast om alt fra en ny jernbanelov til at slå hårdere ned på kriminalitet.