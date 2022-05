Julemanden og Fader Frost symboliserer freden mellem Rusland og Finland. Men Nato-flirteri har ændret alt

Det er en årlig tradition, når den russiske eventyrfigur og vinterkonge Fader Frost, der har omtrent samme rolle som julemanden i de vestlige lande, mødes med den finske julemand på grænsen mellem Rusland og Finland som et symbol på de to landes fredelige naboskab.

Til glæde for børn og voksne har de to hvert år til jul optrådt med deres evner udi slædekørsel, inden de har udvekslet gaver. Men hvis traditionen fortsætter, efter at Finland sandsynligvis har søgt og fået Nato-medlemskab denne sommer til stor russisk vrede, vil finnerne givetvis betakke sig for at få en gave, der bare minder om den, de fik for få år siden.