Borgere ønsker mere EU, men 13 lande går til kamp mod drømmene

Mandag blev slutrapporten med 49 forslag og mere end 300 underliggende anbefalinger officielt overdraget til EU’s ledere under en ceremoni i Strasbourg. Det hele ledsaget af taler om at forny og styrke EU-samarbejdet, ikke mindst i lyset af Ruslands angreb på Ukraine.

»Europas fremtid er bundet til Ukraines fremtid. Vi står over for ægte trusler. Og prisen for et svigt vil blive monumental. Det er vores ansvar, hvordan historien kommer til at dømme vores gerninger,« sagde Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, der hyldede EU-samarbejdet for at være »måske ikke perfekt, men en stor succes«.