09/05/2022 KL. 19:00

Russiske flag vajede i Mariupol, mens Azovstal-stålværket igen blev stormet

Med alle civile evakueret har russiske styrker ifølge Ukraine indledt endnu et kraftig angreb på Azovstal-stålværket i Mariupol. Samtidig forbereder Ukraine sig på, at Rusland vil skrue op for angrebene i den sydlige del af landet.