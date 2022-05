Putin: Vi var nødt til det. Vesten ville ikke lytte til Rusland

Putin talte i i meget skarpe vendinger om Ukraine og Vesten, der angiveligt skulle have opbygget »en absolut uacceptabel trussel lige ved vores grænser«.

»Vi så, at de ville tage Krim. Vi så, at de ville udrette en strafoperation i Donbas. I Kyiv talte man om at anskaffe atomvåben. Nato ville inddrage vores område,« sagde Putin, der også anklagede USA og »dets håndlangere« for at forårsage en trussel, hvor »faren voksede for hver dag«.

Der var ikke umiddelbart nogen større politiske nyheder i talen, hverken om krigens videre udvikling eller om Ruslands planer i de besatte områder i nabolandet. Det vurderer Jyllands-Postens korrespondent Poul Funder Larsen.

Selvom Kremls velsmurte propagandamaskine har kørt på fuld damp siden invasionens begyndelse i slutningen af februar, blev det af iagttagere dømt svært for Putin at dreje Ruslands enorme tab til en fortælling om et stærkt Rusland på årsdagen for Anden Verdenskrigs afslutning.