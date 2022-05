Forsker om 9. maj-scenarier: Forventer ingen optrapning af krigen

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er de andre scenarier, der har været på tale, at Putin vil optrappe krigen i Ukraine.

Eller at han vil forøge at sætte et punktum og erklære hel eller delvis sejr i de besatte østlige og sydlige områder af landet - herunder Mariupol.

En optrapning af krigen vil ifølge forskeren kræve meget af Putin.

- Det scenarie, hvor der kommer en større mobilisering, kan være problematisk for Putin. Det vil ikke være lige til, for det rykker krigen tættere på befolkningen, siger Flemming Splidsboel.

- Han vil blive nødt til at omtale, at det er krig, der forgår. Erklære den og sige, at nu er der en anden situation, og at man bliver nødt til at trække bredere på det russiske samfund for at håndtere den.