Også mandag vil Vladimir Putin igen give lyd fra sig, og det kan betyde en ny udvikling i krigen, har Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, tidligere vurderet over for Jyllands-Posten.

Enten vil Putin opgradere angrebet på Ukraine til en krig ifølge russisk retorik. Derved vil han kunne mobilisere flere styrker og bedre kunne nå de oprindelige militære mål. Eller også vil han føle, at han er nødt til at sige, at de militære mål er nået – ud fra hvad der er realistisk ud fra mange betragtninger. Donbas-regionen er befriet ikke mindst for nazistiske tendenser, vil budskabet formentlig i så fald lyde, vurderede Flemmings Splidsboel torsdag.