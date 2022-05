Dødstal efter eksplosion på cubansk hotel stiger til 27

Dødstallet efter en eksplosion på luksushotellet Saratoga i Cubas hovedstad, Havana, fredag stiger til 27.

Det oplyser de cubanske myndigheder.

Der er ikke fundet overlevende på hotellets to øverste etager, og redningsarbejdet fokuserer nu på hotellets to kælderetager.

Myndighederne oplyste lørdag, at 37 personer er indlagt på hospitalet efter eksplosionen, der menes at være forårsaget af et gaslæk.