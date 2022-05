Britisk youtuber tilbageholdt ved russisk rumcenter

Rich nedtoner på det sociale medie Instagram alvoren af situationen. Han understreger desuden, at han er blevet frigivet af politiet igen.

- I bund og grund blev jeg afhørt af det russiske politi i nogle timer, fordi jeg tog hen for at se Buran-raketten uden at have den påkrævede tilladelse.

- Jeg fik en bøde på 60 pund (cirka 521 kroner, red.), ligesom hundredvis af udenlandske turister har fået før mig, skriver han.

Roskosmos oplyser desuden til BBC, at også en hviderussisk kvinde ved navn Alina Tseliupa er blevet tilbageholdt ved rumcentret.