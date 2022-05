Jacob Kaarsbo vurderer ikke, at det er muligt for Rusland at genstarte offensiven, for de har ikke mulighed for at indkalde et endnu større antal tropper eller bedre materiel.

»En britisk ekspert hævder, at Ruslands militær vil bryde sammen om to uger. Så optimistisk har jeg ikke været, men jeg tror, at det kommer tæt på to uger fra nu. Til den tid kan Rusland ikke presse på mere. Rusland vil gradvist komme mere og mere i defensiven.«

Sammensat offensiv

I Kyiv tabte Rusland helt op til halvdelen af dets soldater og isenkram i kampenhederne, og det kan få afgørende betydning.

»De tilbageværende tropper blev slået sammen, og det er ikke specielt effektivt. Man kan ikke bare sådan lige slå tropper sammen, for det er specialiserede enheder. En gruppe består f.eks. af kampvognsenheder, artilleri, supportfunktioner, sanitetstropper og forsyning. Det vil aldrig fungere godt, for det tager tid at bygge,« siger han.