Taliban beordrer kvinder til at dække sig til fra top til tå

- Kvinder, der ikke er for gamle eller for unge, skal dække deres ansigt med undtagelse af øjnene, som sharia foreskriver, for at undgå konfrontationer, når de møder mænd, der ikke er tætte slægtninge, lyder det.

Sharia er et islamisk retssystem, der blandt andet bygger på Koranen.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kvinderne opfordres til at bære en altdækkende, blå burka. Netop den blå burka blev et globalt symbol på Talibans hårde styre i Afghanistan fra 1996 til 2001.

Burkaen dækker både krop og ansigt, og man kigger ud af dragten gennem et lille net. Der findes eksempelvis også en niqab. Den dækker ligeledes kroppen og ansigtet. Dog er der aflang åbning foran øjnene.