»Det tror jeg ikke. Ukraine vil ikke afgive Donbas-regionen. Det handler om, at Rusland skal trække sig ud af Donbas. Putin insisterer på, at det ikke skal kaldes separatistområder, for ifølge ham var Rusland ikke til stede med militære tropper i regionen inden krigen.«

Hvor realistisk er det, at Rusland vil gå med til Zelenskyjs forslag?

»Det vil være helt uacceptabelt for Vladimir Putin at komme ud med mindre, end han havde i forvejen, og det vil være tilfældet her. Han er nødt til at komme ud med noget mere. Russerne bliver ved med at tale om nogle bestemte områder op. Det gælder Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja, Kherson, Mykolaiv og Odesa. Det ser ud til, at Rusland nu vil tage alle de seks regioner skridt for skridt,« siger Flemming Splidsboel.