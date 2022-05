22 er døde efter eksplosion på cubansk luksushotel

Det siger Roberto Enrique Calzadilla, en repræsentant for det firma, der driver hotellet, ifølge Reuters til cubansk statsligt tv.

Han fortæller, at hotellet skulle have åbnet igen en af de kommende dage, og at de, der arbejdede på stedet, var i gang med at forberede åbningen.

Calzadilla siger i lighed med præsidenten, at et gaslæk lader til at være årsag til eksplosionen.

- Håndværkerne var i gang med nogle reparationer og med at gøre klar til åbningen, og om morgenen var de i gang med at forsyne hotellet med gas, og det lader til, at et uheld har forårsaget en eksplosion, siger han.

En ansat på hotellet fortæller det lokale medie 14ymedio, at der har været gasflasker inde bygningen til svejsearbejde, mens man har været i gang med renoveringen.