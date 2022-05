8 er døde og 30 såret efter eksplosion på cubansk luksushotel

Dødstallet efter en kraftig eksplosion ved luksushotellet Saratoga i den cubanske hovedstad, Havana, er steget til otte, mens cirka 30 er såret.

13 personer er savnet.

Det oplyser landets præsidentskab ifølge AFP.

Eksplosionen har lagt flere af hotellets etager i ruiner.

BBC rapporterer, at man var i færd med at fragte gasflasker ind i bygningen, da eksplosionen lød. Hotellet var ved at blive renoveret.