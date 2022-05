USA nægter hjælp til Ukraine med at sænke russisk krigsskib

USA’s forsvarsministerium benægter rapporter om, at det hjalp Ukraine med at sænke det russiske krigsskib ”Moskva” i sidste måned.

En begivenhed, der var et tilbageslag for den russiske invasion i Ukraine.

Unavngivne amerikanske embedsmænd citeres ellers for at sige, at USA hjalp med efterretninger til at lokalisere krigsskibet. Det blev kort efter ramt af to ukrainske raketter. Det skriver blandt andet Washington Post.