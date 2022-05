Moskva: Rusland vil ikke anvende atomvåben i Ukraine

Han siger, at Rusland i princippet venter enhver form for provokation fra Vesten og fra Ukraine.

- Vi er nødt til at være klar til enhver udvikling, siger han.

Talsmanden siger, at Rusland fuldt og helt tilslutter sig princippet om, at der ikke kan være nogen sejrherre i en atomkrig, og at en sådan ikke må udløses.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er siden beslutningen om at invadere Ukraine 24. februar kommet med flere indirekte udtalelser. De er blevet opfattet som trusler om, at han er villig til at bruge atomvåben, hvis nogen andre lande blander sig i krigen.

Den russiske præsident har blandt andet advaret om, at der vil komme en ”lynhurtig reaktion”, hvis Vesten blander sig i krigen.