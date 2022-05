Østat har fået ny leder efter anholdelse af premierminister

Det skete, efter at østatens lovgivende forsamling havde stemt for at udtrykke mistillid til den nu tidligere premierminister.

51-årige Andrew Fahie blev anholdt i Miami sammen med direktøren for De britiske Jomfruøers havnemyndigheder, Oleanvine Maynard.

De to blev anholdt af føderale agenter fra det amerikanske narkopoliti (DEA). Anholdelsen skete ifølge nyhedsbureauet dpa, da de to mødtes med undercover-agenter fra DEA, der udgav sig for at være kokainsmuglere.

Formålet med mødet var at tjekke en forsendelse på 700.000 dollar - knap fem millioner kroner - i kontanter om bord på et fly, som de troede skulle til De Britiske Jomfruøer.

Theresa Van Vliet, der er advokat for Andrew Fahie, har ikke ønsket at kommentere den seneste udvikling. Hun siger dog, at Fahie vil erklære sig uskyldig i alle anklager.