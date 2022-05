Ukraine får nye milliarder til våben og flygtninge

Det er Sverige og Polen, der har taget initiativ til donorkonferencen.

EU-Kommissionen har også lovet et beløb svarende til 1,5 milliarder kroner til de mange ukrainere, der er fordrevet fra deres hjem inden for Ukraines grænser.

Det er ikke umiddelbart klart, om Danmark også har givet nye løfter om hjælp ved torsdagens konference. Det er kun omkring to uger siden, at regeringen meddelte, at der er 600 millioner kroner på vej fra Danmark til Ukraine.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, lovpriser støtten fra Europa i en tale via en videoforbindelse fra Kyiv.

- Vores kontinent står sammen. Millioner og atter millioner af mennesker støtter os, siger han ifølge TT.