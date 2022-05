WHO: Pandemi kostede 14,9 millioner livet

- De nye vurderinger fra WHO viser, at det samlede antal dødsfald knyttet direkte eller indirekte til covid-19 pandemien mellem 1. januar 2020 og 31. december 2021 var på 14,9 millioner (med en margin 13,3 millioner til 16,6 millioner), hedder det i en erklæring fra WHO.

WHO’s chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at de nye tal ikke blot udtrykker krisens store omfang. De understreger også, at alle lande må investere i mere modstandskraftige sundhedssystemer, som kan sikre behandling og hjælp under kriser - herunder også bedre informationssystemer.