USA lover at støtte Sverige under ansøgningsprocessen til Nato

Både svenskerne og finnerne har dog udtrykt bekymring over, at de vil være sårbare over for russisk aggression, i løbet af det år det kan tage at blive godkendt af Natos medlemslande.

- Jeg kan naturligvis ikke gå i detaljer, men jeg føler mig nu meget sikker på, at vi har amerikanske forsikringer, siger Linde til svensk tv efter at have mødt USA’s udenrigsminister, Antony Blinken.

- Der er dog ikke tale om konkrete sikkerhedsgarantier. Dem kan du kun få, hvis du er fuldgyldigt medlem af Nato, tilføjer Linde.